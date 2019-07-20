До и после: на что способны золотые руки любящего зятя

Этот совмещенный санузел не видел ремонта уже лет 20. Кафельная плиточка 15 х 15 см, положенная сикось-накось, штукатурка, потрескавшаяся и покрашенная в четыре слоя, чугунная ванная со стершейся эмалью… Картина печальная, но поправимая!