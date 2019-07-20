Сб, 20.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

До и после: на что способны золотые руки любящего зятя

ФОТО: takprosto.cc

В знак благодарности зять решил отремонтировать весьма запущенный санузел своей тещи, рассказывает Takprosto.

Этот совмещенный санузел не видел ремонта уже лет 20. Кафельная плиточка 15 х 15 см, положенная сикось-накось, штукатурка, потрескавшаяся и покрашенная в четыре слоя, чугунная ванная со стершейся эмалью… Картина печальная, но поправимая!

Первым делом мужчина до кирпича отбил перфоратором плитку и штукатурку. В итоге получилось восемь мешков строительного мусора!

Подробности ремонта читаем ЗДЕСЬ, а вот что получилось в результате! 

Фото:

ФОТО: takprosto.cc

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