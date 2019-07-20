Пн, 22.07.2019
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Выпавший из окна второго этажа двухлетний ребенок находится на стационарном лечении

Kiirabi viis tööõnnetuses vigastada saanud mehe haiglasse.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees /

Сегодня полиция сообщила, что выпавший из окна второго этажа двухлетний ребенок находится на стационарном лечении и его жизни ничего не угрожает. 

Инцидент произошел в Нымме в субботу утром: двухлетний ребенок упал из окна второго этажа многоквартирного дома. Скорая помощь доставила ребенка в больницу. «Он все еще находится на лечении и, надеюсь, выздоровеет», - сказал представитель полиции и пограничной службы.

Несчастный случай произошел в тот момент, когда родители оставили двухлетнего под надзором 12-летнего ребенка. 

Полиция расследует обстоятельства случившегося. На сегодняшний день полиция не начала производство.

Стражи правопорядка отмечают, что зачастую считается, что именно дом — самое безопасное место для ребенка. К сожалению, в своей работе полицейские видят, что на самом деле больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно в их домах.

К сожалению, полиция каждый год получает несколько подобных вызовов, когда ребенок падает с высоты. Полиция призывает родителей особенно сейчас, когда в Эстонию вернулось тепло, следить за детьми, чтобы они не вывалились из окна.

«Конечно, нельзя оставлять маленьких детей одних. Также присмотр за ребенком стоит доверять взрослому человеку, а не несовершеннолетним сестре или брату», - напоминает полиция.

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