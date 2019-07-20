Сегодня полиция сообщила, что выпавший из окна второго этажа двухлетний ребенок находится на стационарном лечении и его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел в Нымме в субботу утром: двухлетний ребенок упал из окна второго этажа многоквартирного дома. Скорая помощь доставила ребенка в больницу. «Он все еще находится на лечении и, надеюсь, выздоровеет», - сказал представитель полиции и пограничной службы.
Несчастный случай произошел в тот момент, когда родители оставили двухлетнего под надзором 12-летнего ребенка.
Полиция расследует обстоятельства случившегося. На сегодняшний день полиция не начала производство.
Стражи правопорядка отмечают, что зачастую считается, что именно дом — самое безопасное место для ребенка. К сожалению, в своей работе полицейские видят, что на самом деле больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно в их домах.
К сожалению, полиция каждый год получает несколько подобных вызовов, когда ребенок падает с высоты. Полиция призывает родителей особенно сейчас, когда в Эстонию вернулось тепло, следить за детьми, чтобы они не вывалились из окна.
«Конечно, нельзя оставлять маленьких детей одних. Также присмотр за ребенком стоит доверять взрослому человеку, а не несовершеннолетним сестре или брату», - напоминает полиция.