В свечной мастерской случился пожар. Спасательный департамент похвалил владельца

Сегодня около 11 часов дня в Центр тревоги сообщили, что в волости Ряпина, Пыльвамаа, загорелось здание, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Возгорание произошло в свечной мастерской Wiera в деревне Вийра. К счастью, владелец быстро справился с возгоранием и к приезду спасателей оно было уже потушено. Таким образом обошлось без большого ущерба.
Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента оценил быстрые и верные действия владельца мастерской. Также в здании был датчик дыма. По словам пресс-секретаря, причиной возгорания была свеча.
В свечной мастерской Wiera вручную изготавливают самобытные свечи с деревянными фитилями. Мастерская находится в красивом месте среди нетронутой природы.