Сб, 20.07.2019
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  • В свечной мастерской случился пожар. Спасательный департамент похвалил владельца

В свечной мастерской случился пожар. Спасательный департамент похвалил владельца

Wiera Natural OÜ производит дизайнерские свечи ручной работы.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня около 11 часов дня в Центр тревоги сообщили, что в волости Ряпина, Пыльвамаа, загорелось здание, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Возгорание произошло в свечной мастерской Wiera в деревне Вийра. К счастью, владелец быстро справился с возгоранием и к приезду спасателей оно было уже потушено. Таким образом обошлось без большого ущерба.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента оценил быстрые и верные действия владельца мастерской. Также в здании был датчик дыма. По словам пресс-секретаря, причиной возгорания была свеча.

В свечной мастерской Wiera вручную изготавливают самобытные свечи с деревянными фитилями. Мастерская находится в красивом месте среди нетронутой природы.

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