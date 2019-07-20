Граждане Украины в Эстонии завтра смогут проголосовать на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщило на своей домашней странице дипломатическое представительство, напомнив, что для участия в голосовании в Эстонии данные избирателей должны быть внесены в список избирателей на заграничном избирательном участке при посольстве Украины в Таллинне.

Посольство отметило, что граждане Украины, которые планируют находиться в Эстонии временно в связи командировкой или отпуском и намерены принять участие в голосовании 21 июля, должны были до 15 июля лично обратиться в орган ведения Государственного реестра в Украине по месту проживания или в отдел ведения и администрирования Государственного реестра избирателей Департамента консульской службы МИД Украины в Киеве с заявлением о временном изменении места голосования.

Это необходимо, если граждане Украины проживают за границей и их избирательный адрес находится за пределами Украины (например, они включены в список избирателей на зарубежном избирательном участке при посольстве Украины в Эстонской Республике), но в день голосования будут находиться на территории Украины; если их избирательный адрес находится на территории Украины, но в день голосования они планируют находиться в Эстонии.

Посольство напомнило, что проверить факт включения в список избирателей на зарубежном избирательном участке при Посольстве Украины в Эстонской Республике, а также содержание своих персональных данных, можно с помощью онлайн сервиса "Личный кабинет избирателя".

«Проверить свою регистрацию необходимо, даже если вы состоите на консульском учете в посольстве. Напоминаем, что включение или внесения изменений в список избирателей в день голосования не осуществляется», - подчеркнуло посольство Украины в Эстонии.

Проголосовать могут достигшие 18-летнего возраста и состоящие на консульском учете граждане Украины.

Ранее в интервью радионовостям ERR посол Украины в Эстонии Марьяна Беца сообщила, что, согласно консульском учету, который ведет посольство, в Эстонии более 4000 граждан Украины имеют право голосовать на выборах. "При этом те, кто не стоит на учете, голосовать не могут", - отметила посол.