Аквапарк, детсад и квартиры: торговый центр Rocca al Mare изменится до неузнаваемости

Торговый центр Rocca al Mare станет сердцем западной части Таллинна, куда в ближайшие годы можно будет в том числе пойти в детский сад, библиотеку, школу, в собственную квартиру или даже в водный центр, сказала в интервью порталу Geenius новый руководитель Citycon Eesti Линда Эйхлер.
«В торговом центре Rocca al Mare планируем офисные помещения и отель, а также мы хотим видеть там несколько общественных услуг, как библиотеки, детские сады или школы. Также планируются квартиры, тут открываются замечательные виды на море и зоопарк. Также может быть построен и водный парк», - сказал Эйхлер, по словам которой, из торгового центра может получится место, где человек может сделать все необходимое для жизни.
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