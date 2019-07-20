Аквапарк, детсад и квартиры: торговый центр Rocca al Mare изменится до неузнаваемости

«В торговом центре Rocca al Mare планируем офисные помещения и отель, а также мы хотим видеть там несколько общественных услуг, как библиотеки, детские сады или школы. Также планируются квартиры, тут открываются замечательные виды на море и зоопарк. Также может быть построен и водный парк», - сказал Эйхлер, по словам которой, из торгового центра может получится место, где человек может сделать все необходимое для жизни.