Власти России хотят собрать данные о ее жителях на едином ресурсе

Власти России одобрили законопроект о создании единого информационного ресурса с данными о ее жителях, сообщает DW. Соответствующее решение опубликовано на сайте российского правительства в субботу, 20 июля. Этот шаг "позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений" в сфере государственного управления, отмечают в правительстве.

Проект закона подготовило министерство финансов РФ. Составители документа отмечают, что сейчас в стране нет централизованного ресурса, дающего возможность получать "полные и достоверные сведения о физическом лице", которые необходимы "для реализации контрольной функции налоговых органов". Полномочия по формированию и ведению будущего ресурса предлагается закрепить за Федеральной налоговой службой России.

Электронные паспорта в России

Между тем с июля 2020 года в России начнут выдавать электронные паспорта. Вице-премьер Максим Акимов 17 июля продемонстрировал его образец. По словам Акимова, кроме пластиковой карты с информационным чипом граждане России смогут использовать приложение для смартфона с функцией электронной подписи.