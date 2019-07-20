"Путина в отставку": тысячи москвичей вышли на митинг

Он обрушился с критикой на Мосгоризбирком, забраковавший подписи избирателей оппозиционеров, заявив, что подписи таким образом были "украдены". Он затронул тему коррупции, повышение пенсионного возраста и другие острые проблемы российского общества. Янкаускас также рассказал, что к его маме перед митингом домой приходили сотрудники полиции с предупреждениями, но она пришла на акцию. "Это не митинг за Янкаускаса или Яшина. Это митинг за достоинство, за самоуважение", - сказал депутат.

"Вот это вот правительство Москвы, этот Собянин, Бирюков, Хуснуллин, Ликсутов - они как лангольеры, они просто пожирают наш город. После них остается только эта бездушная плитка. Собянина под плитку!" - сказал со сцены Константин Янкаускас.

Анастасия Брюханова рассказала, что проверяющие нашли в ее подписных листах подпись в пустой графе, посчитали, что один из ее сторонников родился в 36551 году и забраковали подпись ее родной матери, признав ее несуществующей. Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова призвала независимых кандидатов создать единое общественное движение за свободные выборы, а также распустить Мосгоризбирком и отправить в отставку его председателя Валентина Горбунова.

Кирилл Гончаров от партии "Яблоко" сказал, что провластные кандидаты отвечают перед мэрией, а не перед москвичами. Он обратился к собравшимся, ставили ли они подписи за провластных самовыдвиженцев, "Коммунистов России" или "Зеленых". Участники митинга дружно отвечали "нет". "Так какого фига их зарегистрировали, а нас нет?" - возмутился Гончаров. Он отметил, что к его родителям перед митингом тоже приходили полицейские в поисках его самого, чтобы вручить предостережение. По его мнению, это свидетельствует о том, насколько власть боится конкуренции.

Политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, начиная свое выступление, заметил, что "вся наша жизнь заключена в рамки", власти "решают, куда нам ходить, что смотреть и думать". Он назвал чиновников у власти "оккупантами", которые уже 20 лет находятся у власти и боятся собственного народа. Гудков назвал грядущие выборы "спецоперацией захватчиков", которые хотят продолжать "грабить оккупированный народ" и удерживать власть любой ценой.

Гудков добавил, что несогласных бьют и задерживают, и напомнил о жестких действиях полиции против жителей Ликино-Дулево, протестующих против свалки. Политик считает, что миллионы людей в России хотят перемен, но их нельзя добиться, если не "встать с диванов". "Встаньте с диванов, идите на выборы, на улицу, на площади, потому что они идут за вами, чтобы построить свалку у вас под окнами, подбросить наркотики или просто убить", - призвал Гудков.