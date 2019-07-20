Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX

На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты стоят на приколе как минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты данного типа воздушных судов может быть снят. При неблагоприятном развитии событий 737 MAX не поднимутся в небо до начала 2020 года.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.