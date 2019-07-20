Airbus представил концепт «пернатого» пассажирского самолета

В последние десятилетия большинство пассажирских самолетов имеют схожую конструкцию с сигарообразным фюзеляжем и однокилевым хвостовым оперением с горизонтальными и вертикальным стабилизаторами. Эта схема хорошо зарекомендовала себя в пассажирской авиации, однако ее возможности по улучшению эффективности полета и других характеристик уже во многом исчерпаны, поэтому авиаконструкторы исследуют другие схемы компоновки самолетов, сообщает N+1.

Конструкторы из Airbus представили концепт Bird of Prey, в котором применено сразу несколько нетипичных решений. Концепт представляет собой региональный самолет, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 1500 километров. Он выполнен по схеме высокоплана. Большая часть консолей крыла имеет плоскую форму (вдоль), однако в основании они сильно изгибаются и крепятся к фюзеляжу по отдельности, в отличие от многих других высокопланов, в которых они соединены центропланом. Под крылом установлено четыре турбовинтовых двигателя — по два с каждой стороны.

Еще одной особенностью стали законцовки крыла и хвостовое оперение. Разработчики отмечают, что они выполнены наподобие перьев птиц. На каждом конце крыла установлено пять законцовок разной длины. Они представляют собой подвижные, а не статичные, элементы, с помощью которых можно управлять креном. Хвостовое оперение также состоит из нескольких сегментов, причем в нем не применяется вертикальный стабилизатор, что, по мнению разработчиков, должно снизить лобовое сопротивление.

Конструкторы заявляют, что применение необычных аэродинамических элементов, а также использование эффективной гибридной энергетической установки позволило бы снизить расход топлива таким самолетом на величину от 30 до 50 процентов по сравнению с аналогичными аппаратами. Тем не менее, компания не собирается воплощать этот концепт в таком виде.