Как это понимать? Надпись на упаковке мороженого Vanilla Ninja озадачила покупателей

Директор отдела маркетинга Balbiino Хейкки Пыхи объяснил, что фраза "иллюстративное фото" должна быть на упаковке для того, чтобы потребители не чувствовали себя обманутыми. "Если на упаковке мороженого изображены, например, три полоски на шарике мороженого, а в действительности на мороженом две полоски, то потребитель может начать жаловаться на то, что продукт не соответствует упаковке, и он хочет мороженое с тремя полосками", - сказал Пыхи.

Он добавил, что в случае эскимо Vanilla Ninja уточнение в действительности не обязательно, но, как правило, на упаковке - фотография мороженого и поэтому надпись осталось и на именном мороженом группы.

Группы больше нет, но мороженое по-прежнему остается самым хорошо раскупаемым мороженым в Эстонии.

"Каждый год производим более 3,5 миллионов эскимо Vanilla Ninja, в среднем каждый эстонец съедает по три таких мороженых в год", - сказал Пыхи.