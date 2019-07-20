У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло

По данным источника, перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи". Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал, отметил собеседник "Интерфакса".