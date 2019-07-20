Рвота, яд и клубника: потенциальная угроза вогнала в панику жителей Эстонии

Люди, которые в лучшем случае могут отличить сладкую клубнику от кислой и которые уж точно не распознают к какому сорту она относится, умудрились вдруг почувствовать, что ягода обрызгана, передает Postimees.

Появились те, кто говорил, что могут своими языковыми сосочками почувствовать микроскопические частицы пестицидов и на основании этого заключить: "Я же только что почувствовал, что эта эстонская клубника на вкус странная!"

На этой неделе Õhtuleht писал о жертве паники, которая проснулась ночью с судорогами в животе и рвотой. Это был мужчина, съевший купленную на пярнуском рынке клубнику. Он подозревал, что ягоды были отравлены. Лаборатория Департамента здоровья возразила, что для отравления следовало бы съесть две тонны клубники.

Мы годами считали, что эстонские продукты – чистые и без ядовитых частиц. Эстония – маленький рай, казалось нам. Сначала по нашей вере ударила проверка Госконтроля, в ходе которой выяснилось, что из-за несделанной ведомствами Министерства сельской жизни работы, потребители недостаточно проинформированы относительно рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений. Взятые анализы не проясняют ситуацию. Жители Эстонии не могут быть уверены, что в их еде нет ядовитых веществ.

Первую клубнику купил в Иванов день, ее вырастил знакомый хуторянин, чьи поля я сам видел.

Через несколько дней тот же производитель клубники пожаловался, что клубника засыхает, а енотовидные собаки совершают на нее набеги. Неурожай.

Затем Maaleht написал, что в клубнике расположенного рядом с Латвией хутора Сепакыртси нашли средства защиты растений, содержащие нейротропный яд, который вообще нельзя использовать при выращивании клубники. В больших количествах он может привести к судорогам и смерти.

Паника овладела и мной. Появилось решение: если нет разницы, какую клубнику покупать на рынке, то вообще не буду покупать ее.

Но почему мы вообще поддались панике?

Профессор религии Тартуского университета Тыну Лехтсаар полагает, что человеку свойственно выборочное внимание: мы обращаем внимание на ту информацию и принимаем ее к сведению, которая подтверждается нашими верованиями или точками зрения. Также мы избегаем информации, которая может пошатнуть нашу точку зрения.

"Что касается клубники, я не знаю, в большей ли степени отравлена польская. Но проблема в том, что эстонская клубника, которую [Сепакыртси] хутор продавал, не была клубникой этого хутора. Клубника с наших полей была чистой, та клубника, которая он продал в Таллинне, была куплена в другом месте и эта купленная в другом месте клубника была точно отравлена", – сказал он.

По словам Лехтсаара, человеку присущи так называемые причудливые убеждения – для того, чтобы люди могли выжить, у нас должны быть убеждения, которые мы считаем верными. Это формирует наше мировоззрение.

Желание пощекотать нервы

"Люди чувствуют единство. Поэтому может начаться протест: я не буду покупать клубнику, потому что она вся отравлена. Хотя в действительности яд был найден только в клубнике одного производителя. Из-за этого нам начинается казаться, что все ягоды отравлены", – сказал Лехтсаар.

По его словам, мы живем в очень чувствительные времена, когда все, что связано с чувствами людей и настроением, очень важно.