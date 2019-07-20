Украина впервые задействует на выборах систему авиабезопасности

В день голосования будет задействовано дополнительно 132500 сотрудников МВД в составе Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной и спасательной служб, а также членов групп быстрого реагирования и спецназа, добавил Аваков.

Как уточнили в пресс-центре МВД 20 июля, на дежурство уже заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145 и Ми-8.

Первый заместитель министра Сергей Яровой в свою очередь отметил, что спецназ передислоцирован в ряд регионов страны, чтобы "сформировать оперативные резервы". Кроме того, усилен контроль на государственной границе.

"На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - предупредил Аваков.