Фото: обнаженные скульптуры в центре Тарту одели в красные футболки

В Тарту скульптуру на улице Кюйни Юло Ыуна "Отец и сын" одели в две красные футболки. Это реклама открывшейся сегодня новой постоянной выставки Masinate valitsemine Эстонского музея шоссейных дорог, который находится в Пыльвамаа, передает Tartu Postimees.
Руководитель Музея шоссейных дорог Кадри Вальнер сказала, что это в целом сообщение, указывающее на безопасность движения и на то, что нужно быть заметным и передвигаться безопасным способом.
Выставка Masinate valitsemine подходит как детям, так и взрослым. Особенно интересен симулятор посторонних действий - протестировать скорость реакции и испытать себя, пройдя тесты в реальных дорожных ситуациях.
Скульптура "Отец и сын" символизирует отношения между разными поколениями и то, как дети перерастают родителей.