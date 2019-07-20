Сб, 20.07.2019
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  • Фото: обнаженные скульптуры в центре Тарту одели в красные футболки

Фото: обнаженные скульптуры в центре Тарту одели в красные футболки

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Бронзовые скульптуры отца и сына одели в красные футболки, которые рекламируют важность ремней безопасности и новую постоянную выставку Музея шоссейных дорог.

ФОТО: Erakogu

В Тарту скульптуру на улице Кюйни Юло Ыуна "Отец и сын" одели в две красные футболки. Это реклама открывшейся сегодня новой постоянной выставки Masinate valitsemine Эстонского музея шоссейных дорог, который находится в Пыльвамаа, передает Tartu Postimees.

Руководитель Музея шоссейных дорог Кадри Вальнер сказала, что это в целом сообщение, указывающее на безопасность движения и на то, что нужно быть заметным и передвигаться безопасным способом.

Выставка Masinate valitsemine подходит как детям, так и взрослым. Особенно интересен симулятор посторонних действий - протестировать скорость реакции и испытать себя, пройдя тесты в реальных дорожных ситуациях.

Скульптура "Отец и сын" символизирует отношения между разными поколениями и то, как дети перерастают родителей.

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