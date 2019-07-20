Нужна ваша помощь: в Таллинне пропала 27-летняя Анна

По первоначальным данным, Анна ушла сегодня ночью из своего дома на Ыйсмяэ-теэ в Таллинне. Последний контакт с близкими у нее был в социальных сетях чуть ранее трех часов. После этого ее мобильный телефон был выключен. У полиции есть основание полагать, что ее жизнь может быть в опасности.

Полиция пообщалась с отцом пропавшей и ее ближайшими подругами, чтобы выяснить ее возможное местоположение. Проверены окрестности, медицинские учреждения и крупные центры, однако установить ее местоположение не удалось. Анна может передвигаться пешком или на общественном транспорте.

Анна обычно носит темную или черную одежду и очки. У нее длинные волосы, которые обычно завязаны резинкой. Женщина весит примерно 90 кг и у нее может быть с собой сумка для ноутбука Adidas.