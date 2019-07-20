Поиски 27-летней Анны продолжаются: полиция обратилась к таллиннским таксистам

Напомним, что 20 июля ночью 27-летняя Анна ушла из дома в Ыйсмяэ-теэ. Последний раз она общалась с близкими в социальной сети чуть раньше трех часов ночи, после этого ее мобильный телефон был выключен.

Полицейские активно общаются с близкими Анны и просматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы определить ее местонахождение. По записям видеокамер сейчас известно, что чуть после трех часов ночи она находилась на Ыйсмяэ-теэ у домов 77-81. Поэтому полиция просит водителей такси и всех людей, кто находился в это время в этом районе, просмотреть записи своих видеорегистраторов. Если вы заметите на видео похожую женщину, звоните по номеру 112. Она может передвигаться пешком и на общественном транспорте.

На Анне были черные джинсы, черные кроссовки, черная кофта с капюшоном, на спине кофты рисунок – желтый смайлик. У Анны есть татуировка на правой руке ниже локтя. Она плотного телосложения, у нее длинные волосы, обычно завязанные в хвост.