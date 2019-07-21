Артисты «Геликон-оперы» временно пропишутся на Сааремаа

В Эстонию командировано около 200 геликоновцев, которые доставлены двумя самолетами в Таллинн и Ригу, откуда они взяли курс на Курессааре. С 23 по 28 июля в рамках фестиваля «Дни оперы на Сааремаа» московский театр представит семь спектаклей, среди которых – мировая премьера «Мистер Георг Отс», посвященная 100-летию легендарного певца.

С Эстонией «Геликон» связывают долгие годы сотрудничества и дружбы. Театр уже принимал участие в оперном фестивале на Сааремаа в 2012 году, а художественный руководитель театра Дмитрий Бертман осуществил в Эстонии несколько постановок.

В этот раз «Геликон» станет главным участником фестиваля «Дни оперы на Сааремаа» и представит местной публике и туристам семь спектаклей: «Пиковую даму» П.И. Чайковского (23 июля), «Мистер Георг Отс» (24 и 28 июля), «Семь смертных грехов» К.Вайля (24 июля), «Набукко» Дж. Верди (25 июля), «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка (26 июля), «В гостях у оперной сказки» (27 июля), гала-концерт «Царь-опера» (27 июля).

Фестиваль откроется 23 июля «Пиковой дамой» П.И. Чайковского, которой продирижирует маэстро Федосеев. 24 июля состоится мировая премьера «Мистера Георга Отса», и это будет совместная постановка с Eesti Kontsert, в которой участвуют и российские, и эстонские исполнители. И хотя премьера уже в среду, многое до сих пор остается под завесой тайны. "Приступая к работе над спектаклем, мы поставили себе сложную задачу: показать образ главного героя без исполнения его роли артистом", – подчеркнул Дмитрий Бертман. Все билеты на новую работу одного из талантливейших режиссеров нашего времени были раскуплены уже весной, поэтому театр принял решение устроить дополнительный премьерный показ в последний день фестиваля 28 июля.