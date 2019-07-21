Угроза теракта: две авиакомпании приостановили полеты в Египет

Авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров, передает DW.

Lufthansa прекратила перелеты в Каир из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне только на один день - 20 июля, о чем было объявлено в этот же день вечером. "Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации", - заявили в крупнейшей авиакомпании Германии.

В Lufthansa не назвали деталей, и действительная причина приостановки рейсов пока остается неясной.

В свою очередь, British Airways отменили все рейс в Каир на ближайшие семь дней. Британский авиаперевозчик также мотивировал свое решение тем, что безопасность пассажиров и членов экипажа имеет наивысший приоритет, не разглашая подробностей. МИД Великобритании предупредил туристов о повышенной опасности во время перелетов в Египет.

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