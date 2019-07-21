От комедии до драмы: в Ласнамяэ пройдет бесплатный показ современных фильмов

Всего будут показаны четыре современных фильма от Allfilm, одной из самых успешных кинокомпании Эстонии. В программе две приключенческие комедии и две драмы, которые получили признание на различных международных фестивалях.

«Кто-то снимает кино, а кто-то его показывает. Мы как объединение активных жителей Ласнамяэ зовем всех насладиться приятным летним деньком на открытом воздухе под авторское кино. В Ласнамяэ замечательные парки с отличным потенциалом для культурных мероприятий такого рода. Почему бы не использовать эту возможность пока на это есть погода», - говорит представитель НКО Ласнаидея Полина Ляшева.

Фильмы покажут на современном LED-экране с использованием профессиональной звуковой техники, что обеспечивает незабываемые впечатления. Все фильмы на оригинальном языке с русскими субтитрами. На месте будет также возможность подкрепиться соленым и сладким, а также выпить чашечку качественного кофе. Так как парк Кивила большой, лучше всего ориентироваться на дом по адресу Кивила, 46. Кинопоказы будут около открытой площадки близ этого дома.

Организаторы обеспечивают посетителей сидячими местами, которые достанутся самым быстрым. Рекомендуется взять с собой корзинку для пикника и то, на чем сидеть и чем утепляться в вечернее время (плед, подушки и т.д.).

ПРОГРАММА КИНОМАРАФОНА

13:00-15:00

«Разведчик и поэт» (2016, реж. Тоомас Хуссар)

комедия, драма

Комедийная драма «Разведчик и поэт» – это почти абсурдная аллегорическая история в предвоенной обстановке.

15:00-17:00

«Португалия» (2018, реж. Лаури Лагле)

приключенческая драма

Приключенческая драма с элементами легкого комизма «Португалия» – это наблюдение за современным человеком, у которого сместилась точка обретения равновесия. В личном пространстве которого скопилось гораздо больше, чем может в нем поместиться.

17:00-19:00

«Исповедь» (2017, реж. Заза Урушадзе)

драма

Фильм «Исповедь» известного грузинского режиссера Зазы Урушадзе (ранее снял фильм "Мандарины") рассказывает историю священнослужителя, которому приходится преодолеть искушение женской красотой. В 2015 году фильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

19:00-22:00

«Правда и справедливость» (2019, реж. Танель Тоом)

драма

Фильм снят по мотивам известного эстонского одноименного романа А. Х. Таммсааре - национальной эпопеи о крестьянской жизни. В первые выходные после премьеры фильм посмотрели 51 239 человек, что стало рекордом за весь период после восстановления независимости Эстонии.

Снятый в рамках специальной программы к столетию Эстонской Республики кинофильм показывает жизнь полного надежд и энтузиазма Андреса и его молодой жены Крыыт, которые приезжают на купленный в долг в болотистой местности хутор, чтобы начать здесь новую жизнь. Хутор, по их представлениям, должен превратиться в семейное гнездо. Однако вместо этого начинается вечная борьба с природой, судьбой и задиристым соседом Пеару.

ЛаагнаФест – это главная магистраль культурных событий этого летa, в рамках которого в течении еще двух воскресных дней в парке Паэ пройдут бесплатные культурныe мероприятия на открытом воздухе. Следите за другими событиями программы LaagnaFest здесь.