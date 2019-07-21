Пьяный водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое успели совершить ДТП.
Вчера, 20 июля, в 14.35 в Пярнумаа в волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Выйдула на четвертом километре дороги Рыуса-Кяру 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volvo V40 выехал на обочину дороги и сбил 68-летнего пешехода. Водитель не остановился и скрылся с места ДТП, но на 62-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри выехал с дороги. Пострадавший пешеход был доставлен в Пярнускую больницу.
Другое ДТП с участием пьяного водителя произошло в Тартумаа сегодня, 21 июля, в 03.24, когда деревне Селгисе 22-летний пьяный мужчина упал с мопеда. Он был доставлен в Клинику Тартуского университета.
Всего за сутки произошло шесть серьезных ДТП, в которых пострадали десять человек.