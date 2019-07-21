Пьяный водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

Вчера, 20 июля, в 14.35 в Пярнумаа в волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Выйдула на четвертом километре дороги Рыуса-Кяру 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volvo V40 выехал на обочину дороги и сбил 68-летнего пешехода. Водитель не остановился и скрылся с места ДТП, но на 62-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри выехал с дороги. Пострадавший пешеход был доставлен в Пярнускую больницу.