Голосование стартовало: Украина выбирает новый парламент

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован девятый созыв Верховной Рады.
На избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00, передает Korrespondent.
Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.).
Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2747 кандидатов, идущих на выборы в общегосударственном округе по спискам партий.
3083 кандидата идут на парламентские выборы в одномандатных округах. 1404 кандидата представляют политические партии, 1679 человек баллотируются как самовыдвиженцы.
Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель - до 5 августа включительно.
Рейтинги партий
Опрос Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг, проведенный с 13 по 21 июня 2019 года.
- Слуга народа - 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
- Оппозиционная платформа - За життя - 12,1%.
- Батькивщина - 8,8%.
- Европейская Солидарность - 8,4%.
- Голос - 6,8%.
Близки к 5%-ному барьеру Гражданская позиция - 4,5% и Сила и честь - 4,4%.