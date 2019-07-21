Голосование стартовало: Украина выбирает новый парламент

На избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00, передает Korrespondent.

Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.).

Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2747 кандидатов, идущих на выборы в общегосударственном округе по спискам партий.

3083 кандидата идут на парламентские выборы в одномандатных округах. 1404 кандидата представляют политические партии, 1679 человек баллотируются как самовыдвиженцы.

Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель - до 5 августа включительно.

Рейтинги партий

Опрос Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг, проведенный с 13 по 21 июня 2019 года.

Слуга народа - 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Оппозиционная платформа - За життя - 12,1%.

Батькивщина - 8,8%.

Европейская Солидарность - 8,4%.

Голос - 6,8%.