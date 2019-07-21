Вс, 21.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Голосование стартовало: Украина выбирает новый парламент

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован девятый созыв Верховной Рады.

На избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00, передает Korrespondent.

Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.).

Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2747 кандидатов, идущих на выборы в общегосударственном округе по спискам партий.

3083 кандидата идут на парламентские выборы в одномандатных округах. 1404 кандидата представляют политические партии, 1679 человек баллотируются как самовыдвиженцы.

Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель - до 5 августа включительно.

Рейтинги партий

Опрос Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг, проведенный с 13 по 21 июня 2019 года.

  • Слуга народа - 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
  • Оппозиционная платформа - За життя - 12,1%.
  • Батькивщина - 8,8%.
  • Европейская Солидарность - 8,4%.
  • Голос - 6,8%.

Близки к 5%-ному барьеру Гражданская позиция - 4,5% и Сила и честь - 4,4%.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ