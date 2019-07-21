Видео: в Петербурге мужчина с ножом напал на пассажиров метро

По данным издания, он успел два раза ударить одного мужчину и один раз - другого, пока один из пассажиров не выбил у него из рук оружие. Остальных пассажиров охватила паника, они кричали и метались по вагону, пишет "Фонтанка". На станции "Пушкинская" нападавшего передали в руки полиции.

Один из очевидцев, который держал злоумышленника до прибытия полиции, 26-летний молодой человек, не побоявшийся дать отпор вооруженному мужчине, схватил его за руку в тот момент, когда она была отведена назад, и заломил за спину, после чего выбил нож. По словам петербуржца, от дебошира пахло алкоголем.

Пострадавшие - 33-летние граждане Украины - были доставлены в Мариинскую больницу. Как сообщает РЕН ТВ, один из потерпевших получил колото-резаную рану живота и ранение в область груди. Другому пострадавшему удар пришелся в грудь, задеты сосуды. Оба перенесли операцию, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии и находятся под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный 36-летний житель Дагестана три года назад приехал в Петербург и работал на стройке, но за неделю до происшествия в метро уволился. На родине у него остались жена и ребенок. Он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении его обязанностей.