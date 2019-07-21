Глава NASA заявил о важности поисков жизни на Марсе

Я не говорю, что на Марсе есть жизнь, но мы должны в этом разобраться, — сказал глава NASA в интервью Hill.TV.

Он пояснил, что Марс ранее во многом был похож на Землю. Поскольку на нашей планете везде, где присутствует вода в жидком состоянии, есть жизнь, она может быть и на Марсе.