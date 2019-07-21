Вот это поворот: иностранцы активно избавляются от недвижимости в Эстонии

«Наши основные иностранные покупатели — россияне, финны, шведы — все в последние годы стали продавцами. Другими словами, представители данных стран в течение последних лет больше продавали недвижимость в Эстонии, чем покупали», - рассказал оценщик и аналитик Arco Vara Михкель Элисте.

По состоянию на середину июля, по данным Элисте, через Arco Vara шведы приобрели лишь 19 единиц недвижимости, а продали 177, финны приобрели 197, а продали 368, россияне приобрели 161, а продали 229 единиц недвижимости. Также статистика Земельного департамента показывает, что особенно за пределами Таллинна иностранцы предпочитают продавать недвижимость, а не покупать.

В качестве причины Элисте называет то, что большая часть имущества была приобретена на пике бума (где-то в 2006 и 2007 годах), и когда цены приблизились к уровню 2007 года, у владельцев появилась мотивация продать свою недвижимость.

В то же время член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман видит в росте цен и причину для покупки недвижимости. «Сейчас в Эстонии такая ситуация, что все дорожает, в том числе и стоимость проживания. Но финны экономически встали на ноги (оправились от экономического кризиса, которые ударил по Финляндии немного позже и продлился дольше, чем в Эстонии — прим.ред.), местные цены им кажутся вновь разумными. В плане инвестиций в Эстонии в сравнении с Финляндией дешевая земля, в Эстонии также продуктивность несколько выше», - объясняет Сооман.

Финны — самые рьяные покупатели недвижимости в Эстонии. Больше всего покупают, конечно, в Таллинне, но также и в Пярну и в другой западной части страны, например, в Хаапсалу. Популярна также недвижимость на Сааремаа. В курортных городах и в их окрестностях покупают дачи, чтобы встретить пенсию в Эстонии, рассказывает Сооман.

Российский покупатель, которые из иностранных покупателей второй важный сосед для Эстонии, приобретает недвижимость в Таллинне, Нарве и Нарва-Йыэсуу. В Нарва-Йыэсуу особенно активно покупают дачи, которые гораздо меньше стоят, чем дачи в курортных городах России, и которые также близки в Петербургу, как Пярну к Таллинну, говорит Сооман.

Насчет российского покупателя Сооман также сказал, что сейчас, когда экономика в России вновь становится стабильной, российские покупатели начали возвращаться на эстонский рынок. Но Элисте считает, что из-за украинского кризиса, санкций и скандала с отмывание денег в Балтии покупатели с гражданством РФ пропали.

«В связи с отмыванием денег было отменено немало крупных сделок с коммерческой недвижимостью, в том числе в крупных городах Ида-Вирумаа, россияне образно исчезли с полным чемоданом денег и не осмеливаются больше инвестировать», - сказал он. В качестве меньшей причины снижения количества покупок недвижимости Элисте отметил, что в свете прежних коммерческих причин, похоже, больше нет стремления покупать дешевую недвижимость в Ида-Вирумаа для облегчения получения визы.