Кладбище Расу - самое старое и известное кладбище в Литве. Оно находится в Вильнюсе и часто является одной из целей путешественников, оно даже указано во многих туристических путеводителях. Популярность этого кладбища повышает место захоронения известного художника и композитора Микалоюса Константинаса Чурлениса, пишет Rus.TVNET.

Название кладбищу дано по названию района Расу, где оно находится. Кладбище разделено на две части - старое и новое. На кладбище Расу (Rasų kapines) похоронены многие значимые люди.

В некоторых источниках сообщается, что оно было создано в 1769 году, однако другие историки считают, что это произошло в 1796 году. В любом случае, освящено это кладбище было 24 апреля 1801 года, а двумя днями позже там был похоронен первый человек.

ФОТО: Olga Tuča

В 20-м веке на кладбище Расу было похоронено много поляков, в том числе мать бывшего польского лидера Юзефа Пилсудского Мария, а рядом с ней и сердце Пилсудского. На кладбище лежат многие известные в Литве и мире люди, самые известный из которых - выдающийся литовский художник и композитор Микалоюс Константинас Чурленис.

После Второй мировой войны советские власти снесли старый правый колумбарий, в 70-е годы рухнул левый. Все кладбище хотели уничтожить в 1980-х годах, так как там хотели построить большую автодорогу - именно через кладбище.

В связи с кампанией СМИ, которой руководила газета на польском языке, а также ожидаемых экономических сложностях в стране, уничтожение кладбища было остановлено. После восстановления независимости Литвы в 1990 году и краха Советского Союза в 1991 году власти Литвы и Польши сотрудничали при восстановлении кладбища.

С 1967 года людей на этом кладбище хоронят лишь в исключительном случае, например, это не запрещается членам уже похороненных семей, кладбище превратилось в культурно-исторический памятник, памятное место и в значимой мере туристический объект.

ФОТО: Olga Tuča

Сразу же у входа на кладбище находятся созданные в 1920 году польские могилы, в которых находятся 164 польских солдата. Там же на каменном возвышении сложены венки цветов польского флага и свечи, которые свидетельствуют о том, что для поляков это место в Литве значит много. Кроме того, стоит отметить, что польские могилы, уничтоженные во время Второй мировой войны, в 1993 году восстановила Польская Республика.

"Кладбище Расу - эпическое, впечатляющее и остающееся в воспоминаниях, надеюсь - не в кошмарных.

Монолитные катакомбы и грубо высеченные кресты, которые с ходом времени наклонились каждый в свою сторону, но по-прежнему крепко стоят на земле, отмечая место, где лежит соответствующий ушедший", - так описывает кладбище редактор истории и науки TVNET Роналд Виркс.

ФОТО: Olga Tuča

"Ах да, если кто-то не хочет искать нужное захоронение сам, с этим может помочь чрезвычайно проворный мужичок, который как пуля мотается между памятниками и предлагает свои услуги, к примеру, показать, где лежит Чурленис или рассказать историю кладбища.

Когда он меня в первый раз чуть ли не до смерти перепугал, выпрыгнув из-за памятника, я его предложение несколько раз отклонил. Мужчина не обиделся, так как заметил ряды приближающихся туристов". Роланд отмечает, что возможность сотрудничать с "гидом" местного кладбища есть.