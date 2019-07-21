Вс, 21.07.2019
Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Вадим Штепа

Фото: на ярмарке продавали продукцию из конопли

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В этом году впервые в Канепи был организован двухдневный Фестиваль конопли, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

На проходившей возле народного дома Канепи ярмарке продавали различную продукцию из конопли. Во время мастер-классов можно было узнать, что интересного можно сделать из растения конопли. Дети могли весело провести время в детской зоне.

Фестиваль захватил всю волость Канепи, прошло также увлекательное соревнование по ориентированию.

Во время фестиваля можно было также насладиться представлениями, световым шоу и выступлением эстонских музыкантов.

Смотрите фото!

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