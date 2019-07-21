Настоящий коллапс: в московских аэропортах задержаны или отменены полсотни рейсов

В аэропортах Москвы задержаны или отменены десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внуково задержаны семь рейсов, один отменен. В Домодедово задержаны пять рейсов, три отменены. В Шереметьево задержаны четыре рейса, сведений об отмененных рейсах нет. О причинах задержек не сообщается, передает Lenta.ru.
По информации издания «Вечерняя Москва», вечером 20 июля были отменены и задержаны в общей сложности 46 рейсов. Радиостанция «Говорит Москва» утверждает, что, по данным на восемь утра, 21 июля в аэропортах Москвы были задержаны более 30 рейсов.