Пн, 22.07.2019
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Из Эстонии отзовут 600 автомобилей Volvo

Volvo XC90. Иллюстративное фото.

ФОТО: Gary Cameron / REUTERS

Эстонский дилер автомобилей Volvo Info-Auto отзывает более 600 автомобилей в Эстонии из-за возможных возгораний в моторном отсеке, и 507 тысяч автомобилей главный производитель намерен отремонтировать во всем мире.

На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 602 автомобиля для вызова в сервис. Единственный официальный дилер Volvo в Эстонии, AS Info-Auto, проинформировал большинство своих клиентов о проблеме, сказал директор по маркетингу балтийского импортера Volvax Baltic Тийт Лиллипуу в BNS.

Владельцы Volvo, которые приобрели свой автомобиль не в Info-Auto и контактные данные которых отсутствуют, будут уведомлены, как только соответствующая информация будет получена от Департамента шоссейных дорог.

Отзыву подлежат модели 2014–2019 годов с четырёхцилиндровым дизельным двигателем, в том числе V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Volvo приглашает всех автовладельцев, которые приобрели модель на этот период, связаться с rev@infoauto.ee, чтобы сообщить модель, год выпуска и VIN-код.

«Volvo Cars находится в процессе подготовки мер по исправлению положения, и каждый владелец Volvo будет проинформирован, когда фирма будет готова разобраться с его автомобилем», - добавил Лиллипуу.

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