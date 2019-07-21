Вс, 21.07.2019
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В Таллинне перевернулась машина

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 21 июля, на перекрестке с круговым движением на Пярнамяэ-теэ в Таллинне перевернулся легковой автомобиль и перекрыл движение, сообщает rus.err.ee.

"Сегодня в 11:44 утра полиция получила вызов на Пярнамяэ-теэ, где на кольцевой развязке перевернулся легковой автомобиль Ford", - рассказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. По его словам, Ford либо выехал на бордюрные камни, либо врезался в дорожный знак.

Управлявшей автомобилем женщине средних лет после осмотра медиками разрешили вернуться домой. Cпасатели устранили риск возгорания, и убрали автомобиль с дороги.

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