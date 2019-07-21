В Таллинне перевернулась машина

В воскресенье, 21 июля, на перекрестке с круговым движением на Пярнамяэ-теэ в Таллинне перевернулся легковой автомобиль и перекрыл движение, сообщает rus.err.ee.
"Сегодня в 11:44 утра полиция получила вызов на Пярнамяэ-теэ, где на кольцевой развязке перевернулся легковой автомобиль Ford", - рассказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. По его словам, Ford либо выехал на бордюрные камни, либо врезался в дорожный знак.
Управлявшей автомобилем женщине средних лет после осмотра медиками разрешили вернуться домой. Cпасатели устранили риск возгорания, и убрали автомобиль с дороги.