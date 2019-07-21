Вс, 21.07.2019
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Видео: мужчина забрался на крыло самолета прямо перед взлетом

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Утром в пятницу, 20 июля, в нигерийском Лагосе мужчина залез на крыло самолета, когда тот находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к взлету, сообщает CNN.

После этого он был задержан. О его действиях работникам аэропорта сообщил пилот самолета. Он заметил мужчину на взлетно-посадочной полосе, когда самолет уже готовился произвести взлет. Когда пилот констатировал происходящее, он отключил двигатель летательного аппарата.

Мужчина выбежал на взлетную полосу и залез на крыло самолета, после чего пытался вломиться в салон.

На снятом пассажиром самолета видео видно, как он перемещается по крылу самолета. Слышны и голоса других встревоженных пассажиров, которые просят членов экипажа не впускать неизвестного в салон. Впрочем, этого не произошло, нарушителя задержали.

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