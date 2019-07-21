Видео: мужчина забрался на крыло самолета прямо перед взлетом

Утром в пятницу, 20 июля, в нигерийском Лагосе мужчина залез на крыло самолета, когда тот находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к взлету, сообщает CNN.
После этого он был задержан. О его действиях работникам аэропорта сообщил пилот самолета. Он заметил мужчину на взлетно-посадочной полосе, когда самолет уже готовился произвести взлет. Когда пилот констатировал происходящее, он отключил двигатель летательного аппарата.
Мужчина выбежал на взлетную полосу и залез на крыло самолета, после чего пытался вломиться в салон.
На снятом пассажиром самолета видео видно, как он перемещается по крылу самолета. Слышны и голоса других встревоженных пассажиров, которые просят членов экипажа не впускать неизвестного в салон. Впрочем, этого не произошло, нарушителя задержали.
https://t.co/nqLFnytEef pic.twitter.com/GQmb2bqkol— Nepareizais (@Nepareizais) July 21, 2019