Вс, 21.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
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  • Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ

Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ

Съемки фильма.

ФОТО: Konstantin Sednev

В интернете появились снимки, которые свидетельствуют о том, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась очередная звезда — актриса Элизабет Дебики, сообщает кинопортал Postimees.

Элизабет Дебики – австралийская актриса французского происхождения, известная ролями в фильмах «Великий Гэтсби», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Стражи Галактики. Часть 2».

Если Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон уже несколько недель находятся в Эстонии и за это время успели неоднократно быть заснятыми на фото фанатами или местными СМИ, то Дебики впервые была замечена в Таллинне.

Элизабет Дебики во время съемок на Лаагна-теэ.

ФОТО: Imgur.com/

Reddit первым опубликовал фотографии Дебики в красном костюме. Снимки были сделаны во время съемок на Лаагна-теэ. На одной из фотографии виден и сам Нолан.

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