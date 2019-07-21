Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ

В интернете появились снимки, которые свидетельствуют о том, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась очередная звезда — актриса Элизабет Дебики, сообщает кинопортал Postimees.
Элизабет Дебики – австралийская актриса французского происхождения, известная ролями в фильмах «Великий Гэтсби», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Стражи Галактики. Часть 2».
Если Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон уже несколько недель находятся в Эстонии и за это время успели неоднократно быть заснятыми на фото фанатами или местными СМИ, то Дебики впервые была замечена в Таллинне.
Reddit первым опубликовал фотографии Дебики в красном костюме. Снимки были сделаны во время съемок на Лаагна-теэ. На одной из фотографии виден и сам Нолан.