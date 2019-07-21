Еще один известный производитель пива столкнулся с финансовыми трудностями

«Сбор денег идет с трудом, хотя, согласно информации людей из Fundwise, все по плану, учитывая, что сейчас разгар сезона отпусков и до окончания кампании еще далеко», - сказал член правления Õllenaut Урмас Роотс. Однако производитель напитков Nudist собрал за несколько дней более 100 000 евро, а LaMuu инвесторы дали два миллиона так быстро, что фирма прекратила сбор денег раньше срока.

Единственная разница между La Muu, Nudist и Õllenaut в экономических результатах последних лет, потому что Õllenaut, который был пионером на эстонском рынке крафтового пива, за последние несколько лет терпит убытки и оборот также демонстрирует тренд падения.

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За последнюю неделю это уже вторая новость о сложностях производителя пива. Postimees писал, что в четверг Кярдлаский судебный дом Пярнуского уездного суда объявил банкротом Хийумааскую пивоварню.

Первое общее собрание кредиторов назначено на 21 августа. Заявление о признании себя банкротом паевое товарищество Hiiumaa Pruulikoda представило в суд 1 июля. В банкротном заявлении производитель пива указал, что не достиг достаточного объема производства, вследствие чего обороты не вышли на запланированный объем, образовалась нехватка оборотных средств, а заимодавцы расторгли договоры.

Суд установил, что Hiiumaa Puulikoda является стабильно неплатежеспособным предприятиям, и поэтому объявил его банкротом. В ходе дальнейшего банкротного производства должна выясниться причина возникновения неплатежеспособности. В 2016 году оборот предприятия составил 127 500 евро, а годом позднее - 214 000 евро. При этом убытки пивоварни составили в 2016 году 365 200 евро, а в позапрошлом - 238 200 евро.

За это время островная компания успела получить ряд призов. Например, первая партия получила на проходившем в Риге крупнейшем пивном конкурсе Балтийских стран Baltic Beer Star четыре серебряные и одну бронзовую медали. Владелец пивоварни Тарви Пинк тогда сказал, что они сварили в точности такое пиво, какое нравится их друзьям.