Магазины развернут войну: приход Lidl в Эстонию приведет к обвалу цен на продукты?

Портал Geenius рассмотрел примеры других стран, на рынок которых агрессивно ворвалась сеть Lidl. Например, в Голландии крупнейшая торговая сеть страны Albert Hejin развернула ценовую войну с Lidl, в результате которой стоимость продуктов в стране упала на 8,2 процента, а торговые сети потеряли в обороте почти миллиард евро и 30 000 человек остались без работы.

На финский рынок Lidl пришел в 2002 году и конкуренты сразу оказали сопротивление: сеть Kesko (которой принадлежат магазины K-Market) снизила цены на тысячи товаров и развернула масштабную маркетинговую кампанию.

На данный момент Lidl в Финляндии занимает десять процентов от рынка, но это далось нелегко, например, конкуренты подвергали сомнению качество товара немецкой сети и утверждали, что заявленные финскими продуктами вовсе таковыми не являются, но проверки госорганов не выявили нарушений.