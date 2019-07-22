Дмитрий Бертман: ждем встречи московского Георга Отса с Эстонией

Главным участником стартовавшего сегодня на эстонском острове оперы фестиваля стал московский театр «Геликон-опера», возглавляемый блистательным режиссером современности Дмитрием Бертманом. По прилету в Таллинн он поделился своими эмоциями.

На крыльях оперы

– Как вы долетели? Настроились ли уже на сааремааскую волну?

– Tere, tere! В театре накануне был очень напряженный день, к концу которого я уже думал: «Быстрее бы в самолет! Быстрее бы в Эстонию!». В Москве закончился сложный сезон, и сейчас мы приехали на потрясающий фестиваль на острове Сааремаа – на землю Святой Марии, где театру уже доводилось бывать в 2012 году.

Мы приезжаем в раскупленный зал! Это такое счастье возвращаться туда, где тебя ждут!

– «Геликон» покажет на фестивале семь своих ярких работ. Не останутся ли в тени мировой премьеры шесть других постановок?

– Надеюсь, что нет! Георг Отс – это же такое эстонское название, это совместная работа с Eesti Kontsert, это потрясающие репетиции в Москве вместе с эстонским коллегами Хели Вескус и Рене Соомом.

Сейчас нам осталось провести еще одну репетицию и будем ждать встречи московского Георга Отса с Эстонией и эстонским зрителем.

Остальные спектакли – все очень интересные. Достаточно назвать «Набукко» или «Пиковую даму», которой продирижирует сам Владимир Федосеев, специально приехавший в Эстонию спустя 20 лет. Раньше он отдыхал в Эстонии каждое лето – 17 лет подряд! И к нему приезжали сюда погостить известнейшие музыканты: Ирина Архипова, Святослав Рихтер и многие другие.

Спустя много лет Владимир Иванович Федосеев вернулся в Эстонию и будет дирижировать «Пиковой дамой». Это историческое событие!

Остров оперы и рыбалки

– Помимо оперы, что-то еще запланировано на Сааремаа?

– Рыбалка! Она запланирована у наших артистов, и скажу вам по секрету – у Владимира Ивановича Федосеева. А мне сразу после фестиваля предстоит изнурительный перелет с острова Сааремаа в Канаду. Главное успеть на последний паром!

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