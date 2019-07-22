Владимир Федосеев: большое счастье вернуться в Эстонию с русской музыкой

В Таллиннском аэропорту маэстро поделился своими эмоциями, которые он испытал, вернувшись в Эстонию спустя 20 лет.

– С приездом! Настроились ли вы уже на сааремааскую волну?

– По моим ощущениям, я словно приехал на свою родину. 17 лет подряд я отдыхал со своей женой каждое лето под Тарту на хуторе. У хозяйки было большое хозяйство, и мы очень дружили. А потом всё прекратилось… меня не было в Эстонии около 20 лет.

Я счастлив до безумия, что смог вернуться в эту прекрасную страну, и вернулся с русской музыкой.

Большое счастье снова видеть эстонцев. Здесь у меня осталось много друзей, с которыми мы переписываемся, но, к сожалению, до сих пор ни разу не виделись.

В свое время я был знаком в Москве даже с Георгом Отсом и многими другими эстонскими музыкантами.

– Вы будете дирижировать на открытии фестиваля «Пиковой дамой» Чайковского, которой вы дирижировали почти во всех странах мира. Сейчас это будет происходить у подножия средневекового замка. Что для вас это значит?

– Я считаю, что «Пиковая дама» - лучшая мировая опера. Если из нее даже вынуть стихи Пушкина, то по одной музыке будет понятно, что там происходит. Выбор «Пиковой дамы» великого Чайковского на открытие сааремааского фестиваля – это правильное решение.

Надеюсь, что музыкальные связи наших двух стран никогда не прервутся, да и человеческие связи тоже наладятся.

Смотрите видео!