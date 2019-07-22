Владимир Федосеев: большое счастье вернуться в Эстонию с русской музыкой

Звездная команда московской «Геликон-оперы» вместе с главным приглашенным дирижером театра Владимиром Федосеевым прибыла на Сааремаа, где сегодня стартовал XII Международный оперный фестиваль.
В Таллиннском аэропорту маэстро поделился своими эмоциями, которые он испытал, вернувшись в Эстонию спустя 20 лет.
– С приездом! Настроились ли вы уже на сааремааскую волну?
– По моим ощущениям, я словно приехал на свою родину. 17 лет подряд я отдыхал со своей женой каждое лето под Тарту на хуторе. У хозяйки было большое хозяйство, и мы очень дружили. А потом всё прекратилось… меня не было в Эстонии около 20 лет.
Я счастлив до безумия, что смог вернуться в эту прекрасную страну, и вернулся с русской музыкой.
Большое счастье снова видеть эстонцев. Здесь у меня осталось много друзей, с которыми мы переписываемся, но, к сожалению, до сих пор ни разу не виделись.
В свое время я был знаком в Москве даже с Георгом Отсом и многими другими эстонскими музыкантами.
– Вы будете дирижировать на открытии фестиваля «Пиковой дамой» Чайковского, которой вы дирижировали почти во всех странах мира. Сейчас это будет происходить у подножия средневекового замка. Что для вас это значит?
– Я считаю, что «Пиковая дама» - лучшая мировая опера. Если из нее даже вынуть стихи Пушкина, то по одной музыке будет понятно, что там происходит. Выбор «Пиковой дамы» великого Чайковского на открытие сааремааского фестиваля – это правильное решение.
Надеюсь, что музыкальные связи наших двух стран никогда не прервутся, да и человеческие связи тоже наладятся.
Смотрите видео!