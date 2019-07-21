Сависаар: Кальюлайд пыталась критикой EKRE повлиять на Ратаса

"Президент сказала, что она ненавидит EKRE. Это было поразительное заявление. Я понимаю, что Кальюлайд является президентом от "Отечества" и должна так говорить. Но я не думаю, что кто-либо из ее предшественников сказал бы такое в отношении парламентской партии. Было сразу видно, что таким образом она пытается повлиять на Ратаса. Премьер-министр не отреагировал, но это ожидается, - написал Сависаар в соцсетях.

Сависаар добавил, что глава государства должна иметь свое мнение, а не играть так открыто в одни ворота.

Президент Керсти Кальюлайд сказала изданию Foreign Policy, что ненавидит их за их поведение и извиняется за впечатление, которое может из-за этого сложиться об Эстонии.

«Я ненавижу их за их поведение. Порядочные люди так себя не ведут. Теперь я должна объяснять их глупые шаги и отвоевывать территорию. Я говорила с министрами из этой партии и мы пришли к пониманию, что невозможно нормально участвовать в международной жизни, продолжая таким образом раздражать людей. Меня терзает подозрение, что некоторые из этих людей и сами не верят в то, что говорят», - сказала Кальюлайд в интервью журналу Foreign Policy.