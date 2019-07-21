Инцидент на реке Эмайыги: пропавший мужчина до сих пор не найден

В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина. Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере.
В пятницу в 21.02 в Лыунаский спасательный центр сообщили об исчезновении 32-летнего мужчину в реке. Его искали как в реке, так и на берегу спасатели, добровольцы и местные жители. Поиски были осложнены тяжелым доступом к месту происшествия и отсутствием точной информации.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказала Tartu Postimees, что полиция искала пропавшего как в субботу, так и воскресенье с помощью вертолета и собак. Также его искали водолазы. Свой вклад в поиски внесли также сотрудники Спасательного департамента и добровольцы. До сих пор результатов нет.
Двое мужчин плыли от Выртсъярв к Чудскому озеру и один выпал из лодки. Как такое могло произойти, второй человек не смог объяснить. Ширина реки на месте происшествия 20-25 метров, а глубина, по словам местных, может достигать десяти метров. Чтобы добраться на место, пришлось использовать квадроциклы местных жителей.