Инцидент на реке Эмайыги: пропавший мужчина до сих пор не найден

В пятницу в 21.02 в Лыунаский спасательный центр сообщили об исчезновении 32-летнего мужчину в реке. Его искали как в реке, так и на берегу спасатели, добровольцы и местные жители. Поиски были осложнены тяжелым доступом к месту происшествия и отсутствием точной информации.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказала Tartu Postimees, что полиция искала пропавшего как в субботу, так и воскресенье с помощью вертолета и собак. Также его искали водолазы. Свой вклад в поиски внесли также сотрудники Спасательного департамента и добровольцы. До сих пор результатов нет.