Картина дня: продажа иностранцами недвижимости, еще одна голливудская звезда на Лаагна-теэ и выборы в Верховную раду

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Вот это поворот: иностранцы активно избавляются от недвижимости в Эстонии
Основные иностранные покупатели недвижимости в Эстонии — россияне, финны, шведы — в последние годы стали скорее продавцами. Читать далее...
Экзитполы: на досрочных выборах в Раду лидирует партия Зеленского
На досрочных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 21 июля, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выходит в лидеры. По информации экзитполов, она набирает 43,9 процента голосов избирателей. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и бывшим членом "Оппозиционного блока" Вадимом Рабиновичем. За эту партию проголосовали 11,5 процента избирателей. Читайте далее...
Две авиакомпании приостановили полеты в Египет
Авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров. Читать далее...
На Эстонию надвигаются грозы и ливни
Над Эстонией спокойная ложбина низкого давления, которая принесет порцию дождей. Местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. Читать далее...
На Эстонию обрушатся ливни и грозы, а потом придет настоящая жара
В начале следующей недели в Эстонии пройдут ливни с грозами, однако затем установится сухая и жаркая погода. Читайте далее...
Еще один известный производитель пива столкнулся с финансовыми трудностями
В то время как просившие средства через краудфандинговые платформы производитель напитков Nudist и производитель мороженого La Muu купаются в деньгах, кампания фирмы Õllenaut продвигается с трудом. Читать далее...
Магазины развернут войну: приход Lidl в Эстонию приведет к обвалу цен на продукты?
Немецкая торговая сеть Lidl планирует в ближайшие годы открыть свои магазины в Эстонии, но станет ли это причиной изменения цен в других местных магазинах? Читать далее...
В Таллинне человек ради фотографии подверг опасности жизни людей и получил штраф в 320 евро
Один владелец дрона во время Певческого праздника решил проигнорировать запрет на полеты и правила использования беспилотника, тем самым подверг опасности людей и получил солидный штраф. Читать далее...
Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ
В интернете появились снимки, которые свидетельствуют о том, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась очередная звезд. Читать далее...
Жертва аварии в Кейла-Йоа: это напоминает транспорт в Индии, а не автобусное движение в стране ЕС
Эва Вакра, пострадавшая в четверг в аварии с автобусом в Кейла-Йоа, полагает, что от ремней безопасности в автобусах нет никакой пользы, когда он набит битком и люди стоят в проходе. По ее оценке, нынешняя ситуация напоминает транспорт в Индии, а не автобусное движение страны, являющейся членом ЕС. Читайте далее...
Настоящий бум: жители Эстонии массово едут в теплые страны
Очень многие жители Эстонии спасаются от полных стресса будней путешествиями, а к сезону отпусков большинство подготовилось еще зимой. Южный курорт - отличная смена прохладной эстонской погоде, любимые места жителей Эстонии - по-прежнему Турция и Болгария. Читайте далее...
Инцидент на реке Эмайыги: пропавший мужчина до сих пор не найден
В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина. Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере. Читать далее...
Настоящий коллапс: в московских аэропортах задержаны или отменены полсотни рейсов
В аэропортах Москвы задержаны или отменены десятки рейсов.О причинах задержек не сообщается. Читать далее...
Пьяный водитель сбил пешехода и бросил его на дороге
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое успели совершить ДТП. Читать далее...
Автомобили Volvo отзовут по всему миру
Шведский автопроизводитель Volvo решил отозвать почти 500 тысяч машин по всему миру. Причиной послужила выявленная угроза возгорания в моторном отсеке. Читать далее...
Появились сообщения о смерти президента Туркмении
Умер президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Читайте далее...
В Таллинне столкнулись Honda и Dacia: полиция ищет свидетелей аварии
21 июля в 12.08 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Раудтеэ 20 в Таллинне, где столкнулись Honda CR-V и Dacia Logan. Читайте далее...
Трагическая авария в Финляндии: водитель грузовика из России сбил насмерть двух человек
Погибшие во время столкновения находились на проезжей части. Полиция сейчас выясняет, была ли у российского дальнобойщика возможность увидеть их в темноте. Читайте далее...
Названа причина смерти пятилетнего россиянина в Польше
Пропавший в Польше пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, был убит. Об этом сообщил прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский. Читайте далее...