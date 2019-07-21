Картина дня: продажа иностранцами недвижимости, еще одна голливудская звезда на Лаагна-теэ и выборы в Верховную раду

Вот это поворот: иностранцы активно избавляются от недвижимости в Эстонии

Основные иностранные покупатели недвижимости в Эстонии — россияне, финны, шведы — в последние годы стали скорее продавцами. Читать далее...

Экзитполы: на досрочных выборах в Раду лидирует партия Зеленского

На досрочных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 21 июля, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выходит в лидеры. По информации экзитполов, она набирает 43,9 процента голосов избирателей. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и бывшим членом "Оппозиционного блока" Вадимом Рабиновичем. За эту партию проголосовали 11,5 процента избирателей. Читайте далее...

Две авиакомпании приостановили полеты в Египет

Авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров. Читать далее...

На Эстонию надвигаются грозы и ливни

Над Эстонией спокойная ложбина низкого давления, которая принесет порцию дождей. Местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. Читать далее...

На Эстонию обрушатся ливни и грозы, а потом придет настоящая жара

В начале следующей недели в Эстонии пройдут ливни с грозами, однако затем установится сухая и жаркая погода. Читайте далее...

Еще один известный производитель пива столкнулся с финансовыми трудностями

В то время как просившие средства через краудфандинговые платформы производитель напитков Nudist и производитель мороженого La Muu купаются в деньгах, кампания фирмы Õllenaut продвигается с трудом. Читать далее...

Магазины развернут войну: приход Lidl в Эстонию приведет к обвалу цен на продукты?

Немецкая торговая сеть Lidl планирует в ближайшие годы открыть свои магазины в Эстонии, но станет ли это причиной изменения цен в других местных магазинах? Читать далее...

В Таллинне человек ради фотографии подверг опасности жизни людей и получил штраф в 320 евро

Один владелец дрона во время Певческого праздника решил проигнорировать запрет на полеты и правила использования беспилотника, тем самым подверг опасности людей и получил солидный штраф. Читать далее...

Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ

В интернете появились снимки, которые свидетельствуют о том, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась очередная звезд. Читать далее...

Жертва аварии в Кейла-Йоа: это напоминает транспорт в Индии, а не автобусное движение в стране ЕС

Эва Вакра, пострадавшая в четверг в аварии с автобусом в Кейла-Йоа, полагает, что от ремней безопасности в автобусах нет никакой пользы, когда он набит битком и люди стоят в проходе. По ее оценке, нынешняя ситуация напоминает транспорт в Индии, а не автобусное движение страны, являющейся членом ЕС. Читайте далее...