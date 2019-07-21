Картина дня: продажа иностранцами недвижимости, новая звезда на Лаагна-теэ и отмена полетов в Египет

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Вот это поворот: иностранцы активно избавляются от недвижимости в Эстонии
Основные иностранные покупатели недвижимости в Эстонии — россияне, финны, шведы — в последние годы стали скорее продавцами. Читать далее...
Две авиакомпании приостановили полеты в Египет
Авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров. Читать далее...
На Эстонию надвигаются грозы и ливни
Над Эстонией спокойная ложбина низкого давления, которая принесет порцию дождей. Местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. Читать далее...
Еще один известный производитель пива столкнулся с финансовыми трудностями
В то время как просившие средства через краудфандинговые платформы производитель напитков Nudist и производитель мороженого La Muu купаются в деньгах, кампания фирмы Õllenaut продвигается с трудом. Читать далее...
Магазины развернут войну: приход Lidl в Эстонию приведет к обвалу цен на продукты?
Немецкая торговая сеть Lidl планирует в ближайшие годы открыть свои магазины в Эстонии, но станет ли это причиной изменения цен в других местных магазинах? Читать далее...
В Таллинне человек ради фотографии подверг опасности жизни людей и получил штраф в 320 евро
Один владелец дрона во время Певческого праздника решил проигнорировать запрет на полеты и правила использования беспилотника, тем самым подверг опасности людей и получил солидный штраф. Читать далее...
Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ
В интернете появились снимки, которые свидетельствуют о том, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась очередная звезд. Читать далее...
Инцидент на реке Эмайыги: пропавший мужчина до сих пор не найден
В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина. Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере. Читать далее...
Настоящий коллапс: в московских аэропортах задержаны или отменены полсотни рейсов
В аэропортах Москвы задержаны или отменены десятки рейсов.О причинах задержек не сообщается. Читать далее...
Пьяный водитель сбил пешехода и бросил его на дороге
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое успели совершить ДТП. Читать далее...
Автомобили Volvo отзовут по всему миру
Шведский автопроизводитель Volvo решил отозвать почти 500 тысяч машин по всему миру. Причиной послужила выявленная угроза возгорания в моторном отсеке. Читать далее...