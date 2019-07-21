Картина дня: продажа иностранцами недвижимости, новая звезда на Лаагна-теэ и отмена полетов в Египет

Вот это поворот: иностранцы активно избавляются от недвижимости в Эстонии

Основные иностранные покупатели недвижимости в Эстонии — россияне, финны, шведы — в последние годы стали скорее продавцами. Читать далее...

Две авиакомпании приостановили полеты в Египет

Авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили в субботу, 20 июля, что прекращают полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров. Читать далее...

На Эстонию надвигаются грозы и ливни

Над Эстонией спокойная ложбина низкого давления, которая принесет порцию дождей. Местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. Читать далее...

Еще один известный производитель пива столкнулся с финансовыми трудностями

В то время как просившие средства через краудфандинговые платформы производитель напитков Nudist и производитель мороженого La Muu купаются в деньгах, кампания фирмы Õllenaut продвигается с трудом. Читать далее...

Магазины развернут войну: приход Lidl в Эстонию приведет к обвалу цен на продукты?

Немецкая торговая сеть Lidl планирует в ближайшие годы открыть свои магазины в Эстонии, но станет ли это причиной изменения цен в других местных магазинах? Читать далее...

В Таллинне человек ради фотографии подверг опасности жизни людей и получил штраф в 320 евро

Один владелец дрона во время Певческого праздника решил проигнорировать запрет на полеты и правила использования беспилотника, тем самым подверг опасности людей и получил солидный штраф. Читать далее...

Фото: еще одна голливудская звезда приехала в Таллинн и разгуливает по Лаагна-теэ

В интернете появились снимки, которые свидетельствуют о том, что к съемкам фильма Кристофера Нолана в Эстонии присоединилась очередная звезд. Читать далее...

Инцидент на реке Эмайыги: пропавший мужчина до сих пор не найден

В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина. Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере. Читать далее...

Настоящий коллапс: в московских аэропортах задержаны или отменены полсотни рейсов

В аэропортах Москвы задержаны или отменены десятки рейсов.О причинах задержек не сообщается. Читать далее...

Пьяный водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двое успели совершить ДТП. Читать далее...

Автомобили Volvo отзовут по всему миру