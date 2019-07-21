Что надо знать о выборах в Верховную раду Украины

Впрочем, как и Рада нынешнего созыва, следующий парламент не достигнет численности в 450 народных депутатов, установленной в конституции. В связи с тем, что 26 одномандатных округов расположены на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны и в Крыму, выборы пройдут только в 199 округах. Таким образом, по мажоритарной системе будут избраны лишь 199 депутатов, а общее их количество составит 424. Срок полномочий Рады - пять лет.

Почему эти выборы - внеочередные

Выборы Рады девятого созыва проходят досрочно, поскольку президент Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Указ был обжалован в Конституционном суде Украины. 20 июня суд признал его конституционным, сославшись на необходимость "решения конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины". А это, по мнению суда, отвечает требованиям конституции страны.

Кандидаты в депутаты

Согласно Основному закону, депутатом парламента может быть избран гражданин Украины, имеющий право голоса, проживающий в стране в течение последних пяти лет и достигший на день выборов возраста в 21 год. Не могут быть избраны лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Регистрация кандидатов в депутаты завершилась 25 июня. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в общей сложности зарегистрировала 2760 кандидатов, включенных в списки 22 политических партий для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3220 (по состоянию на 27 июня) кандидатов в одномандатных округах.

Почти 1700 кандидатов-одномандатников баллотируются в порядке самовыдвижения, более 1400 выдвинуты партиями. В среднем за победу в каждом из 199 округов борются около 16 кандидатов. Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 5980 кандидатов в депутаты. Среди них 77,5% - мужчины и только 22,5% - женщины. Самому молодому кандидату 21 год, самому старшему - 82.

У каких партий есть шансы пройти в Раду?

В выборах в Раду девятого созыва участвуют 22 партии. Лидером социологических опросов последних недель остается "Слуга народа": по их результатам, партия Владимира Зеленского может получить более 40 процентов голосов. На втором месте находится "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая сопредседателями платформы - бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, который в 2014 был избран в Раду по списку "Оппозиционного блока": согласно соцопросам, за эту политическую силу могут проголосовать более 10 процентов избирателей.

Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть также у партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (более 7 %), "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко (более 6%) и партии "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука (более 5%).

Процесс голосования и избирательные бюллетени