В Таллинне столкнулись Honda и Dacia: полиция ищет свидетелей аварии

21 июля в 12.08 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Раудтеэ 20 в Таллинне, где столкнулись Honda CR-V и Dacia Logan.
По предварительным данным, легковой автомобиль Dacia ехал по улице Раудтеэ в направлении Рахумяэ. Чтобы избежать столкновения с проезжающим автомобилем, водитель повернул направо от дороги и столкнулся с припаркованной там Honda.
В результате несчастного случая пострадала водитель Dacia, 68-летняя женщина, которая была доставлена в больницу.
Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу 8.00-19.00) или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.