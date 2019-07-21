В Таллинне столкнулись Honda и Dacia: полиция ищет свидетелей аварии

По предварительным данным, легковой автомобиль Dacia ехал по улице Раудтеэ в направлении Рахумяэ. Чтобы избежать столкновения с проезжающим автомобилем, водитель повернул направо от дороги и столкнулся с припаркованной там Honda.

В результате несчастного случая пострадала водитель Dacia, 68-летняя женщина, которая была доставлена в больницу.