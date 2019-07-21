Вс, 21.07.2019
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  • В Таллинне столкнулись Honda и Dacia: полиция ищет свидетелей аварии

В Таллинне столкнулись Honda и Dacia: полиция ищет свидетелей аварии

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

21 июля в 12.08 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Раудтеэ 20 в Таллинне, где столкнулись Honda CR-V и Dacia Logan.

По предварительным данным, легковой автомобиль Dacia ехал по улице Раудтеэ в направлении Рахумяэ. Чтобы избежать столкновения с проезжающим автомобилем, водитель повернул направо от дороги и столкнулся с припаркованной там Honda.

В результате несчастного случая пострадала водитель Dacia, 68-летняя женщина, которая была доставлена в больницу. 

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу 8.00-19.00) или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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