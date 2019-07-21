Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в Гонконге

Несмотря на то, что в начале июля Лам объявила о "кончине" законопроекта об экстрадиции в КНР, который на протяжении многих недель вызывал беспрецедентно масштабные протесты, она не выполнила требований демонстрантов о незамедлительном отзыве этого законопроекта. Протесты продолжились, временами перерастая в насилие.

Китай при передаче ему Гонконга в 1997 году заверил Великобританию в том, что сохранит на этой территории основные права человека, такие, как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".