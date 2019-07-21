Настоящий бум: жители Эстонии массово едут в теплые страны

Отдыхающих за пределами Эстонии этим летом больше, чем предыдущим. Предложения турфирм среди отдыхающих так популярны, что многие предприятия уже распродали все путевки на июль. "Первые свободные рейсы - только в августе", - сказала менеджер по маркетингу и продажам TEZ Tour Светлана Вертянова.

Одна из причин подобного интереса к поездкам, разумеется, прохладная погода, которая гонит людей загорать под пальмами. Средняя цена тура составляет 730 евро на человека, однако цены варьируются от 300 евро до 20 000 евро.

Как правило, жители Эстонии планирует поездку заранее. "Если летние предложения поступают в продажу в октябре, то в октябре-ноябре их активно бронируют", - сказала Вертянова. Член правления Kidy Tour Гвидас Аукчуолис подтверждает, что эстонцы планирует путешествия за 3-6 месяцев до вылета.

Разумеется, всегда есть люди, которые надеются в последний момент на хорошие предложения. "Видна тенденция, когда человек взял на работе отпуск, однако рейс не забронирован в надежде, что в Эстонии будет хорошее теплое лето. А в последний момент рейсов уже нет. Тогда приходится оставаться в Эстонии", - сказала Вертянова.

Эстонским путешественником нравится отдыхать в тепле на берегу моря, поэтому среди них популярны пляжи Средиземного моря и Черного моря. "Среди выбора рейсов в Aurinko самые популярные, без сомнения, греческие острова - Крит, Корфу, Санторини, Родос, а в Италии - побережье Адриатического моря", - сказала руководитель Aurinko Иви Каллас.

Любимыми странами отдыхающих всегда остаются Турция, Греция и Болгария, туда летом едут 80 процентов эстонских туристов. Этим летом особенно популярна столица Грузии Батуми, куда можно добраться прямым авиарейсом. Клиенты Novatours летом предпочитают Португалию, Альмерию в Испании и остров Кос в Греции. "Также увеличивается интерес к острову Джерба в Тунисе", - сказал Рийсберг.

Люди не экономят на отпуске. "Чаще всего предпочитают приличные, 3-4 звезды, отели с завтраком и ужином", - сказал Каллас. Аукчуолис упоминает, что примерно 80 процентов путешественников выбирают пакет all-inclusive. В пакет all-inclusive входят кроме самолета и ночевки питание и напитки.

В последние годы цены на рейсы стабильны. "Статистика последних пяти лет (2015-2019) показывает, что колебания цен были минимальны. Средняя цена составляет 730 евро на человека, однако цены могут варьироваться от 300 евро до 20000 евро", - сказала Верьянова.

Начало июня - самое популярное время отдыха для семей с детьми школьного возраста. "Когда школа заканчивается, рекомендует ехать загорать", - сказала Верьянова, отметив, что июля и август популярное время для отдыха среди работающих. С этим соглашаются Рийсберг и Каллас. "Самые популярные периоды отпусков среди клиентов Aurinko начинаются Иванова дня и заканчиваются в середине августа", - сказала Каллас.