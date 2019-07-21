Трагическая авария в Финляндии: водитель грузовика из России сбил насмерть двух человек

Прошлой ночью на трассе номер 6 между Коувола и Лаппеенранта произошла авария со смертельным исходом. Около двух часов ночи машина с водителем и тремя пассажирами двигалась в сторону города Коувола и остановилась на обочине таким образом, что ее часть осталась на проезжей части.

Полиция подозревает, что остановка случилась из-за ссоры в машине. Трое пассажиров вышли из автомобиля и расположили за ним и сбоку от него. В это время мимо проезжал грузовик, который сбил насмерть двоих находившихся на проезжей части. Третий получил несильные травмы и остался в живых.

Грузовым автомобилем управлял россиянин 1983 года рождения. Погибли женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения, травмирован оказался мужчина 1982 года рождения. Не пострадала находившаяся за рулем 24-летняя девушка. Все финны проживали в регионе Кюменлааксо.