Трагическая авария в Финляндии: водитель грузовика из России сбил насмерть двух человек

Погибшие во время столкновения находились на проезжей части. Полиция сейчас выясняет, была ли у российского дальнобойщика возможность увидеть их в темноте, передает Yle.
Прошлой ночью на трассе номер 6 между Коувола и Лаппеенранта произошла авария со смертельным исходом. Около двух часов ночи машина с водителем и тремя пассажирами двигалась в сторону города Коувола и остановилась на обочине таким образом, что ее часть осталась на проезжей части.
Полиция подозревает, что остановка случилась из-за ссоры в машине. Трое пассажиров вышли из автомобиля и расположили за ним и сбоку от него. В это время мимо проезжал грузовик, который сбил насмерть двоих находившихся на проезжей части. Третий получил несильные травмы и остался в живых.
Грузовым автомобилем управлял россиянин 1983 года рождения. Погибли женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения, травмирован оказался мужчина 1982 года рождения. Не пострадала находившаяся за рулем 24-летняя девушка. Все финны проживали в регионе Кюменлааксо.
Российского водителя сейчас подозревают в опасном вождении, двух причинениях смерти по неосторожности и причинении травм. Полиция сообщает, что мужчина во время столкновения был трезв. На трассе было довольно темно, поэтому в ходе предварительного расследования полиция постарается выяснить, была ли у дальнобойщика возможность увидеть людей на дороге.