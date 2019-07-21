Жертва аварии в Кейла-Йоа: это напоминает транспорт в Индии, а не автобусное движение в стране ЕС

Postimees публикует комментарий Эвы Вакра:

В первый раз в жизни ехала на автобусе номер 128, когда 18 июля добиралась до Клоога. Сели на Балтийском вокзале и нам достались сидячие места. Удивилась, что за пределы города ходит бесплатный общественный транспорт.

В черте города у этого автобуса 15 остановок. На каждой остановке заходили люди, таким образом автобус вскоре оказался заполнен до отказа.

О ремнях безопасности: не думала, что в городских автобусах вообще есть ремни безопасности, никто не обратил на это внимание, как делают, например, в автобусе Таллинн-Тарту. Во-вторых, какой смысл в ремне безопасности, когда автобус полон стоящих людей, а на коленях - дети и собаки?

Департаменту транспорту следует начать с того, что в выезжающий за город автобус нельзя пускать количество людей, превышающее число сидячих мест, и тогда требовать у всех пристегнуться ремнями безопасности.

Узнала у людей, которые часто пользуются разными автобусами для поездок в Клоога: никто не знал о существовании ремня безопасности, летом все автобусы всегда переполнены до отказа стоящими людьми, иногда их так много, что они не помещаются в автобус. Это напоминает транспорт в Индии, а не автобусное движение в стране ЕС.

Осмелюсь обратиться к Департаменту транспорту, обязанностью которого является обеспечивать безопасный транспорт.

Я лично получила перелом нижней челюсти, поскольку задремала и ударилась головой о переднее сидение. Я не уверена, что низко расположенный ремень безопасности затормозил бы движение моей головы.