Экзитполы: на досрочных выборах в Раду лидирует партия Зеленского

Голосование проходит по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов пройдут в Верховную раду по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 225 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. В выборах участвуют 22 партии. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в общей сложности зарегистрировала 2760 кандидатов, включенных в партийные списки для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3220 кандидатов в одномандатных округах.