Названа причина смерти пятилетнего россиянина в Польше

Пропавший в Польше пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, был убит. Об этом сообщил прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский, передает Lenta.ru со ссылкой на TVP Info.
По его словам, на то, что это было убийством, указывают выводы, сделанные в ходе осмотра.
Ранее, 20 июля, сообщалось, что в Польше найден мертвым пятилетний россиянин.
Ребенок пропал вечером 10 июля после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец. Мужчина увез мальчика в неизвестном направлении около 17 часов. Вечером того же дня тело отца было найдено рядом с железнодорожным переездом. Согласно версии прокуратуры Польши, он совершил самоубийство.
Представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек заявил журналистам, что с уверенностью можно сказать, что обнаруженное тело принадлежит пропавшему ребенку. Об этом, в частности, говорит его одежда.