Вс, 21.07.2019
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  • Явка граждан Украины в Эстонии на выборах в Верховную раду составила 15%

Явка граждан Украины в Эстонии на выборах в Верховную раду составила 15%

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Голосование на выборах в Верховную Раду. Иллюстративное фото.

ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS

По данным посольства Украины в Эстонии, на выборах в парламент Украины приняли участие почти 730 граждан Украины. Явка составила 15%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Граждане Украины, проживающие в Эстонии, ответственно относятся к выборам в Верховную раду. Даже несмотря на жаркую летнюю погоду, избиратели приходят на единственный в Эстонии участок - в посольство Украины, чтобы проголосовать.

"В связи со сменой президента, эти выборы, наверное, должны вызывать слегка повышенный интерес, потому что меняется расстановка политических сил, меняется многое в стране", - сказал председатель участковой избирательной комиссии Михаил Вайтман.

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