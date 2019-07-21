Явка граждан Украины в Эстонии на выборах в Верховную раду составила 15%

По данным посольства Украины в Эстонии, на выборах в парламент Украины приняли участие почти 730 граждан Украины. Явка составила 15%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Граждане Украины, проживающие в Эстонии, ответственно относятся к выборам в Верховную раду. Даже несмотря на жаркую летнюю погоду, избиратели приходят на единственный в Эстонии участок - в посольство Украины, чтобы проголосовать.
"В связи со сменой президента, эти выборы, наверное, должны вызывать слегка повышенный интерес, потому что меняется расстановка политических сил, меняется многое в стране", - сказал председатель участковой избирательной комиссии Михаил Вайтман.