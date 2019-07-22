Выборы в Верховную раду Украины: партия Зеленского набирает более 40 процентов

Как сообщает ЦИК Украины, после обработки более 30% избирательных бюллетеней "Слуга народа" набирает 42,12% голосов.

Помимо пропрезидентской партии, в парламент по партийным спискам проходят еще четыре политические силы: "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,69%), "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко (8,70%), "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,20%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,41%), пишет УНИАН.