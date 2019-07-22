Эстонская гимнастка вошла пятерку лучших юниоров планеты

На прошедшем в Москве чемпионате мира среди юниоров по художественной гимнастике Полина Мурашко заняла четвертое место в упражнениях с булавами и пятое место - в упражнениях с мячом, а сборная девушек по художественной гимнастике в групповых упражнениях заняла шестое место в упражнениях с обручем, передает rus.err.ee.
Прошедшая с восьмым результатом в финал соревнований 15-летняя Полина Мурашко показала блестящие и технически точные программы и вплотную приблизилась к пьедесталу — она заняла четвертое место в упражнениях с булавой, получив 18,05 балла, и пятое — в упражнениях с мячом, заработав 18,25 балла.
Сборная Эстонии по художественной гимнастике в групповых упражнениях в упражнениях с обручем получила 21,45 балла и заняла шестое место.